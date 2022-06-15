Американські РСЗВ HIMARS надійдуть в Україну до кінця місяця - генерал Міллі [ Редагувати ]
Американські реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) передадуть Україні до кінця поточного місяця. Про це заявив голова Комітету начальників штабів (КНШ) Збройних сил США генерал Марк Міллі за підсумками засідання контактної групи "Рамштайн" з надання військової допомоги Києву, яке завершилося в Брюсселі.
До кінця цього місяця ми передамо системи HIMARS, боєприпаси та підготовлені розрахунки для оперативного залучення в обороні України.
Ми разом з іншими країнами готуємо один взвод за раз, щоб переконатися в тому, що українці можуть належним чином застосовувати та підтримувати ці системи в робочому стані. За кілька тижнів у українців в бою буде підготовлена далекобійна ракетна артилерія.
Високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS, оснащені керованими ракетами M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), здатні вражати цілі на відстані 64 км. Єдина умова - Київ не повинен застосовувати зброю великої дальності проти цілей на території росії.
Нагадаємо, що США забезпечать Україну розвідданими для застосування далекобійної зброї.
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