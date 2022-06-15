Американські реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) передадуть Україні до кінця поточного місяця. Про це заявив голова Комітету начальників штабів (КНШ) Збройних сил США генерал Марк Міллі за підсумками засідання контактної групи "Рамштайн" з надання військової допомоги Києву, яке завершилося в Брюсселі.

До кінця цього місяця ми передамо системи HIMARS, боєприпаси та підготовлені розрахунки для оперативного залучення в обороні України.

Ми разом з іншими країнами готуємо один взвод за раз, щоб переконатися в тому, що українці можуть належним чином застосовувати та підтримувати ці системи в робочому стані. За кілька тижнів у українців в бою буде підготовлена ​​далекобійна ракетна артилерія.