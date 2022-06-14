Влада США має намір передавати Україні розвідувальну інформацію для завдання ударів за допомогою американських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS і MLRS. Про це повідомив заступник міністра оборони США з політичних справ Колін Кол.

Ми маємо намір забезпечити українців усім необхідним, щоб вражати цілі на території України.

За його словами, зараз українські військові проходять навчання з використання американських РСЗВ. Кол наголосив, що при використанні РСЗВ немає необхідності масово витрачати боєкомплект, оскільки це потужна зброя. Тому велика кількість таких боєприпасів не потрібна.

Ми, дійсно, надали початковий транш систем HIMARS, українці завершують підготовку [на них] прямо зараз. Ми очікуємо, що ці системи незабаром опиняться в бою. Ми віддані продовженню поставок цієї бойової техніки. І знаю, що союзники та партнери [США] - теж.

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На питання про те, чи є ці поставки лише початком, він відповів ствердно.

Це абсолютно правильно. Ми це сказали, коли оголосили про останній президентський пакет допомоги [Києву].

Посадовці адміністрації США, зокрема з Пентагону, раніше визнавали, що Вашингтон забезпечує Київ розвідувальними відомостями.

Газета The New York Times писала в травні, що США таємно передають Україні інформацію про те, що відбувається на полі бою в режимі реального часу, зокрема відомості про пересування російських військових.

Нагадаємо, що 1 червня президент США Джозеф Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $700 млн, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS, оснащені керованими ракетами M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), які здатні вражати цілі на відстані 64 км.

Єдина умова - Київ не повинен застосовувати зброю великої дальності проти цілей на території росії.