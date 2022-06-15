Німеччина передасть Україні три РСЗВ Mars II [ Редагувати ]
Німеччина передасть Україні три реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) Mars II і кілька сотень ракет до них. Про це заявила глава Міноборони ФРН Крістіна Ламбрехт.
Я вирішила, що ми підтримаємо їх (українців - ред.) з резервів Бундесверу, що ми передамо Україні три системи Mars 2 у пакеті. Не лише ці три системи залпового вогню, а й ракети, а саме кілька сотень.
Також Німеччина спільно з США та Великобританією проведуть навчання для українських військовослужбовців, яке розпочнеться в найближчі тижні.
Mars II - німецька версія американської РСЗВ M270 MLRS, яка здатна вражати цілі на відстані понад 80 км.
Нагадаємо, що 22 червня до України мають доставити сім гаубиць Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) з резервів Бундесверу.
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