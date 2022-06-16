Російські Telegram-канали опублікували фото двох американських добровольців з Алабами - 39-річного Олександра Дрюка та 27-річного Енді Х'юна, які потрапили в полон у боях під Харковом.

Вони перебувають у військовій вантажівці, їхні руки зв'язані за спиною, здається, у них немає поранень.

Раніше 16 червня речник Державного департаменту Нед Прайс заявив, що США мають інформацію про трьох американських добровольців, які зникли під час бойових дій в Україні.

Є повідомлення про ще одного американця, чиє місцеперебування невідоме. Я не можу говорити про подробиці цього випадку. На жаль, ми не знаємо всіх деталей випадку.

Держдеп перебуває на зв’язку з рідними Дрюка і Х’юна.

Водночас ані США, ані Україна чи Міжнародний комітет Червоного Хреста не можуть підтвердити повідомлення про те, що їх було взято в полон.

Вашингтон поки не звертався до Москви у зв’язку зі зниклими американськими добровольцями.

Американці воювали у складі бойового згону "Багет" (Task Force Baguette), який складають французькі та американські добровольці.

Олександр Дрюк і Енді Х'юн стали першими громадянами США, які стали військовополоненими під час російського вторгнення.

Олександр Дрюк і Енді Х'юн

Нагадаємо, що іноземцям, які потрапили в полон, у "ЛДНР" може загрожувати смертна кара. Минулого тижня до страти засудили двох британців і марокканця.