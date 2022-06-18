Окупанти вдарили ракетами по Кременчуку: обстріляли НПЗ та об'єкти інфраструктури [ Редагувати ]
Вранці 18 червня, російські війська завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. Про це повідомляється у Telegram голови Полтавської ОВД Дмитра Луніна.
За попередніми даними, від шести до восьми російських ракет потрапили по нафтопереробному заводу та інших об'єктах інфраструктури міста.
За словами Дмитра Луніна, подробиці про пошкоджені об'єкти будуть названі пізніше. Про постраждалих в результаті ракетного удару не повідомляється.
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