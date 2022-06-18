Українські бійці на Донбасі збили російський літак із ПЗРК [ Редагувати ]
Українські військові збили російський літак Су-25 на Донбасі. Про це повідомляється у Facebook 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.
Знищити ворожий штурмовик бійцям вдалося з переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла".
Ми знову на Донеччині. І невпинно знову знищуємо різну колорадську нечисть. І не тільки з нашої землі. В небі теж чимало шкідників, але на одного вже менше. СУ-25 рашистів вирішив поцікавитись: "А хто тут?" Відповідь була миттєва. Гепнувся гучно та яскраво. Бо у вмілих руках і ПЗРК "Ігла" гарний інструмент для прибирання всілякого непотребу з неба. А з руками в нас все гаразд.
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