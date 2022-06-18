Польща може ввести протиракетний захист над західною частиною України. Якщо росія продовжить атакувати прикордонні райони з нашою країною ракетами великої дальності. Про це повідомляє екс-керівник Бюро національної безпеки Польщі Станіслав Козєй, пише Onet.

Ми маємо аргументи для того, щоб забезпечити превентивне страхування і повідомити про це росії. Якщо вона не перестане атакувати наш кордон ракетами великої дальності, то з дня на день ми введемо протиракетний захист над Західною Україною.

При цьому він заявив, що росія вже програла війну на політичному та стратегічному рівні, але сценарій нападу все ще можливий як для України, так і для країн Балтії, Польщі та всього Заходу.

Якщо путін побачить, що його доктрина ескалації ефективна, за кілька років може просунутися далі, наприклад, до Сувальського коридору.

Що таке Сувальський коридор?

Це своєрідний геополітичний термін, присутній у термінології НАТО, що означає територію навколо Сувалок, який з’єднує балтійські країни з Польщею та рештою країн Альянсу. При цьому він відокремлює від західних країн прикордонну російську Калінінградську область та Білорусь.