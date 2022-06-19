На Харківщині загинув засновник і багаторічний керівник "Легіону Свободи", командир батальйону "Карпатська Січ" (49-ий окремий стрілецький батальйон ЗСУ) Олег Куцин "Кум". Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Засновник і багаторічний керівник "Легіону Свободи", командир батальйону "Карпатська Січ"(49-ий окремий стрілецький батальйон ЗСУ), його знали як справжнього воїна, поважали як командувача та добру людину з незламним характером.

Голова партії ВО "Свобода" Олег Тягнибок повідомив, що Олег Куцин загинув "у боротьбі за Україну на Ізюмському напрямку".

24 лютого 2022 року Олег Куцин, разом з побратимами відновив Добровольчий батальйон "ОДЧ Карпатська Січ", повідомляється на сторінці батальйону.

Січовики під командуванням Олега Куцина в черговий раз проявили себе на полі бою, тому було прийнято спільне рішення про створення 49-го окремого стрілецького батальйону Сухопутних військ Збройних Сил України "Карпатська Січ".

Уперше в історії командиром батальйону ЗСУ став молодший лейтенант, адже іншого командира, окрім Олега Куцина, для легендарного батальйону бути не могло.