На війні росії проти України загинув колишній британський військовослужбовець Джордан Гетлі. Про це повідомляє РБК-Україна.

Чоловік залишив армію Британії у березні і відправився захищати Україну. Військовий загинув на передовій під час оборони Сєвєродонецьку від російських окупантів.

Колишній британський військовий загинув у боях за Сєвєродонецьк

Джордан Гетлі став другим британцем, що загинув на війні в Україні після смерті Скотта Сіблі в квітні.