Колишній британський військовий загинув у боях за Сєвєродонецьк [ Редагувати ]
На війні росії проти України загинув колишній британський військовослужбовець Джордан Гетлі. Про це повідомляє РБК-Україна.
Чоловік залишив армію Британії у березні і відправився захищати Україну. Військовий загинув на передовій під час оборони Сєвєродонецьку від російських окупантів.
Колишній британський військовий загинув у боях за Сєвєродонецьк
Джордан Гетлі став другим британцем, що загинув на війні в Україні після смерті Скотта Сіблі в квітні.
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