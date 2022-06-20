В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги [ Редагувати ]
У понеділок, 20 червня, в Одесі пролунали вибухи під час сигналу повітряної тривоги. Про це повідомляє "Суспільне".
Повідомляється про два" Прильоти". Над містом стоїть стовп диму.
На даний момент влада міста поки офіційно не підтвердила інформацію про вибухи.
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