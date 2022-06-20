Обстріли російськими окупантами Харкова - це надовго, треба терміново вивозити дітей. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

Настоятельно призываю харьковчан по хорошему вывезти детей, потому что, боюсь это на долго - обстрелы Харькова.

Окупанти підготувалися до нового наступу на Харків, який може розпочатися цього тижня. Росія створила угруповання російських військ у Білгородській області на кордоні з Україною для посилення тиску на Харків. Першу столицю України вони взяти не зможуть, але будуть бити по місту.

В области и Харькове могут быть сложности. Возможно будет битва за Харьков днём и ночью.

Арестович повідомив, що все угруповання противника від Ізюма до Попасної почало рухатися, росіяни там накопичили війська.

Окупанти намагаються наступати в бік Барвінкового, Долини, Краснопілля, Богородичного, Пришиба, Старого Каравана, Закотного, Сіверська, а також у бік Райгородка, але поки не можуть форсувати Сіверський Донець.

У районі Сєверодонецька росіяни намагаються наступати за всіма напрямками, хоч і малими силами.

За словами Арестовича, великі проблеми виникають для Золотого (на південь від Лисичанська).

Водночас ЗСУ знаходяться за 15-18 км від Херсона. Арестович закликає не дуже радіти із цього приводу, оскільки "18 км на війні можна йти півроку".

Нагадаємо, що ЗСУ відкинули окупантів з першої лінії оборони у Херсонській області.