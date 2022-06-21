В Маріуполі пролунав вибух на "Азовсталі" [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
В Маріуполі окупанти вирішили зайнятися розмінуванням території заводу "Азовсталь". Під час розмінування пролунав вибух, який чуло пів міста.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, сапери росії разом з військовими проводили розмінування території заводу "Азовсталь" в районі домених цехів.
"Підсумок - мінус два окупанти пішли співати разом з Кобзоном. Вибух чуло пів міста", - розповів він.
За словами Андрющенка, аби додати трагізму, окупанти чомусь назвали ліквідованих "енергетиками".
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