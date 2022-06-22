А от кого точно не буде на концерті - так це російських музиканців. Зрештою, вони зникнуть і з нашого ефіру. Локальний скандал через російську попсу - у Хмельницькому. Там на ринку - продавець гучно увімкнув пісні мовою окупанта. Обурення людей було настільки великим, що вони пішли зі скаргами в міську раду та поліцію. Подивіться.

Я почув нормальну демонстрацію з блютуз колонки російського репа. Просто російськомовного смачного репа. Коли я прийшов і запитав: друзі, а нікого не плющить російський реп?? На мене звернули увагу.

Хмельничанин Юрій - викладач української мови. Чоловік ішов парком Івана Франка, проте замість співу пташок почув російський реп. Колонка розривалася - пісні мовою окупантів увімкнув один із продавців. Зауваження меломан сприйняв агресивно: почав лаятися!

Я такой же, как и вы, гражданин Украины. - А я громадянин України, а не гражданин. - А я - гражданин. - Я вам співчуваю.

Продавець, переконаний, що зазіхають на його права, викликав патрульних. Проте поліцейські ні захистити любителя московітського репу, ні змусити його вимкути музику не могли.

Є 1000 людей, є 1000 думок. В нас, на жаль, вона не заборонена законом.

Свідком конфлікту стала волонтерка - пані Леся. Жінка каже: було неприємно, що у парку, де відпочивало багато дітей, лунали пісні агресора.

Леся Стебло, координаторка Об'єднання волонтерів «Захист»:

Наш випадок не поодинокий в Україні, і я думаю, що з кожним днем їх може траплятися все більше і більше.Сьогодні, в умовах такої повномасштабної війни, питання мови є актуальне і принципове. Ми не повинні допускати того російськомовного контенту, який несе собою біль, сльози, втрати, розпач і вбивства.

Такої ж думки чимало місцевих жителів і переселенців зі східних областей України. Люди, які відчули, як рашисти «захищають» російськомовне населення за допомоги артилерії та бомб, не хочуть публічно чути контент окупантів.

Ну як? Погано. Наші українські пісні повинні бути. Я завжди їх співав.Мені нравились українські пісні. В мене родина з Полтавської області. Батько, мати. Сам я народився в Донбасі, в 14-му році переїхав до Маріуполя, а зараз тут.

Я вважаю, що якщо українець слухає пісню, або будь-яку творчість виконавців країни, яка веде з нами повномасштабну війну і вбиває наших громадян, за це, звісно, треба карати.

Я не думаю, що потрібно таки карати, але скориняти всю цю москальщину, потрібно давно. Деякі люди кажуть: а як ми без достоєвского і без пушкіна. Я думаю, без нього можна прожити. Ми вибрали європейський путь розвитку і треба туди іти. Не треба нам дивитися на цю рюську культуру.

Про конфлікт дізналися місцеві депутати. І терміново ухвалили рішення. На рівні міської і обласної громади заборонили публічне використання будь-якого російського контенту.

Володимир Діденко, секретар Хмельницької міської ради:

Заборонити на теренах Хмельницької громади використання російського продукту. Це парки, це сквери, це публічна площина. Це сквери, заклади громадського харчування. Для того, щоб мали можливість правоохоронні органи реагувати. Тому що дуже багато звернень громадян.

За закон щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження використання музичного продукту держави-агресора проголосувала і Верховна Рада.

Це означає, що забороняється на території України публічне виконання, публічний показ, публічна демонстрація, публічне сповіщення будь-яких пісень, які стосуються країни- агресора. Даний Закон буде підписаний Президентом і після того будуть внесені зміни і в кримінальний кодекс, і в адміністраивний.

Тож поліцейські зможуть притягнути до відповідальності порушників, які нав'язують свої музичні смаки іншим, змушуючи слухати музику ворога.