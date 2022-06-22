У середу, 22 червня, у Миколаєві пролунали кілька потужних вибухів. У місті оголосили повітряну тривогу. Про це повідомляють "Новости N".

Близько 11:00 у місті пролунали два вибухи. Їх чули жителі різних районів. Пізніше голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив про те, що ударів ракетами було 7.

Через декілька хвилин у Миколаєві була оголошена повітряна тривога.

Близько 11:25 у місті пролунав ще один потужний вибух, після чого у небо піднявся чорний стовп диму.

Миколаїв перебуває під потужним ракетним обстрілом. У різних мікрорайонах періодично чутно сильні вибухи.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що перед вибухами у Миколаєві були зафіксовані запуски ракет з боку тимчасово окупованого Херсону.

Нагадаємо, днем раніше, 21 червня, окупанти обстріляли Миколаїв.