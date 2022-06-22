У Миколаєві нові вибухи: перші подробиці ракетного обстрілу [ Редагувати ]
У середу, 22 червня, у Миколаєві пролунали кілька потужних вибухів. У місті оголосили повітряну тривогу. Про це повідомляють "Новости N".
Близько 11:00 у місті пролунали два вибухи. Їх чули жителі різних районів. Пізніше голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив про те, що ударів ракетами було 7.
Через декілька хвилин у Миколаєві була оголошена повітряна тривога.
Близько 11:25 у місті пролунав ще один потужний вибух, після чого у небо піднявся чорний стовп диму.
Миколаїв перебуває під потужним ракетним обстрілом. У різних мікрорайонах періодично чутно сильні вибухи.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що перед вибухами у Миколаєві були зафіксовані запуски ракет з боку тимчасово окупованого Херсону.
Нагадаємо, днем раніше, 21 червня, окупанти обстріляли Миколаїв.
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