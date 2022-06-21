У вівторок, 21 червня, зранку в Миколаєві пролунали потужні вибухи. Про це повідомляє "Новини N".

В цей час в місті не була оголошена повітряна тривога.

Вибухи прогриміли приблизно о 8: 10.

У соцмережах жителі Миколаєва повідомляють, що було щонайменше три "прильоту".