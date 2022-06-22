Крилатими ракетами щоночі окупанти буквально засипають Харків та його передмістя. Починають гатити о 23-й. Внаслідок прильотів Іскандерів чотири людини загинули, ще 10 жителів містян - поранені. А напередодні російська ракета поцілила по інфрастуктурі метро. Поранений працівник підземки, пошкоджено три потяги. Про наслідки атак росіян - розповість Світлана Шекера

Мешканці Люботина почули вибухи близько опівночі.

Лідія, мешканка Люботина:

Часов где-то в 12. Сильно, очень сильно, просто треш. Один чуть дальше, один чуть ближе.

Василиса, мешканка Люботина:

Ну у нас грохнуло так, у нас окна задребежжали, пол подорвался, и вспышка над нами была, мы не поняли, куда и что. С мужем. Страшно очень, сердце в пятки. Всё дрожит. Это не передать, просто не передать, какой страх вселяет этот урод.

Екскаватор зариває величезну вирву, яка утворилася після прильоту ракети. Половина одного з корпусів навчального закладу перетворилася на купу цегли та дерев'яних балок. На зруйнованій будівлі ліцею розбирати завали педагогам допомагають місцеві.

Віталій, мешканець Люботина :

Я живу неподалеку, пришел помочь. Тут работы не на один день. Два прилета. Тут один прилет, а там второй прилет. По центральной улице. Было очень громко, ребенок испугался. Задыхаться начал.

Педагоги на руїнах намагаються знайти бодай щось, що лишилося з навчальних класів.

Оксана Родченко, заступник директора ліцею:

Как раз наше крыло. Хотелось бы найти хоть что-то живое. Учились дети и с Сумской, с Полтавской обл, приезжали и с Запорожской, и с Одесской были. 30% где-то наших местных, Харьковский р-н, Харьк обл.

Будівля ліцею була зведена ще в 34-му році. Пережила Другу світову. Та не встояла проти сучасних варварів. Тепер крізь вивалену стіну видно учнівські парти. Та чи зможуть тут знову вчитися - велике питання.

Ольга Агєєва, директор ліцею :

На жаль, наш заклад майже зруйновано повністю. Я гадаю, що тут і без експертів видно, що вона не придатна для подальшого використання. Частина закладу, що була побудована пізніше, це спортивна зала, актова зала, вони ще, я думаю, будуть експлуатуватися.

Правоохоронці, які приїхали фіксувати злочини російської армії, встановили, що в заклад влучили дві крилаті ракети. І жодних військових об'єктів поблизу - не було. У залі ліцею розміщався волонтерський центр, куди люди зносили речі для переселенців.

Олександр Ільєнков, керівник Харківської окружної прокуратури Харківської обл.:

На теперішній час діти позбавлені об'єктивної можливості тут навчатися. За нашими даними, які встановлені в ході досудового розслідування, ми не знайшли наслідків перебування ЗСУ, тут не були озброєні люди, так, це був навчальний заклад. Ці обставини надають нам можливість вважати, що містяться ознаки вчинення військового злочину Збройними силами країни-агресора.

У ліцеї кажуть, набір студентів на новий навчальний рік скасовувати не будуть. Заняття розпочнуть в онлайн форматі.