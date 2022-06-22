Максима Галкіна виключили з чорного списку Мінкульту [ Редагувати ]
Російського шоумена і чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна виключили зі списку артистів, які загрожують національній безпеці України, який складає Міністерство культури. Його ім'я зникло з "чорного" списку артистів на сайті відомства.
Галкін був внесений до Реєстру Мінкульту 3 листопада 2021 року. Конкретні причини включення артистів до списку на сайті не уточнюються. Наявність певної особи у цьому реєстрі означає заборону на в'їзд на територію України. На цей час у ньому 209 діячів культури.
Максим Галкін з дружиною та дітьми залишив росію в березні та переїхав до Ізраїлю. Після початку збройного вторгнення росії в Україну він виступає з публічною критикою дій російської армії та закликає до припинення бойових дій.
Нагадаємо, що раніше Галкін заявив передасть гроші з концертів на допомогу біженцям в Україні.
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