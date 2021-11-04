Максим Галкін відтепер - небажана в Україні персона. Міністерство культури напередодні внесло російського гумориста до "чорного списку". Крім нього, туди ж випадково потрапив український артист Валентин Томусяк. Він опинився серед тридцяти двох акторів російського пропагандистського фільму "Солнцепьок", який СБУ додала до переліку заборонених. Проте сам актор стверджує - у стрічці не знімався. Міністр культури Олександр Ткаченко вже звернувся до СБУ з проханням перевірити, як так вийшло.