Максим Галкін став небажаною в Україні персоною [ Редактировать ]
Максим Галкін відтепер - небажана в Україні персона. Міністерство культури напередодні внесло російського гумориста до "чорного списку". Крім нього, туди ж випадково потрапив український артист Валентин Томусяк. Він опинився серед тридцяти двох акторів російського пропагандистського фільму "Солнцепьок", який СБУ додала до переліку заборонених. Проте сам актор стверджує - у стрічці не знімався. Міністр культури Олександр Ткаченко вже звернувся до СБУ з проханням перевірити, як так вийшло.
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