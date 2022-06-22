На Луганщині росіяни намагаються оточити Золоте та Гірське - Арестович [ Редагувати ]
Росіяни продовжують стягувати резерви до Сєвєродонецька та на напрямок Тошківка-Золоте. Нині там тривають бої. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Орки хочуть оточити наших військових. Лисичанськ продовжує потерпати від ворожих обстрілів. Лише за декілька днів орки нанесли катастрофічних руйнувань місту.
Очільник Луганщини повідомив, що російські війська відмовилися від форсування річки Сіверський Донець через страх великих втрат.
Вони ще від "першої" Білогорівки не оговталися, тож вирішили гинути на інших напрямках.
Росіяни намагаються оточити Золоте та Гірське на південь від Лисичанська. Про це радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив у програмі Марка Фейгіна.
За його словами, російські війська хочуть спочатку взяти Золоте, а потім "замкнути Гірське, наступаючи від Мирної Долини на Рай-Олександрівку та від Врубівки на Рай-Олександрівку".
Арестович стверджує, що "нічого там у них не вийде", оскільки командування вжило необхідних заходів.
Нагадаємо, що 21 червня українська влада визнала, що окупанти захопили на Луганщині Тошківку, Підлісне та Мирну Долину.
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