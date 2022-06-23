США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $450 млн [ Редагувати ]
США виділили Україні новий пакет військової допомоги, до якої увійшли ракетні системи залпового вогню, патрульні катери й артилерійські боєприпаси. Сума пакету - $450 млн. Про це повідомив на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі.
Цей пакет містить озброєння та обладнання, у тому числі нові High Mobility Artillery Rocket System (реактивна система залпового вогню, HIMARS- ред.).
За словами Кірбі, Україна отримає ще чотири системи HIMARS. Він зазначив, що загальний обсяг військової допомоги Україні зріс до $6,1 млрд.
Нагадаємо, що 1 червня президент США Джозеф Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $700 млн, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS, оснащені керованими ракетами M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), які здатні вражати цілі на відстані 64 км.
Єдина умова - Київ не повинен застосовувати зброю великої дальності проти цілей на території росії.
23 червня міністр оборони України Олексій Рєзніков повідомив, що в Україну прибули реактивні системи залпового вогню HIMARS.
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