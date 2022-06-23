В Україну прибули американські ракетні системи HIMARS [ Редагувати ]
В Україну прибули реактивні системи залпового вогню HIMARS. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в Twitter.
Їх надали Сполучені Штати в рамках військової допомоги.
HIMARS прибули в Україну. Спасибі моєму американському колезі і другу главі Пентагону Ллойду Дж. Остіну III за ці потужні інструменти. Літо буде спекотним для російських окупантів. І останнім для деяких з них.
HIMARS have arrived to Ukraine.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 23, 2022
Thank you to my 🇺🇲 colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!
Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp
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