США можуть надати Україні ще чотири РСЗВ HIMARS - Politico [ Редагувати ]
США обговорюють наступний транш воєнної допомоги Україні. За даними видання Politico, яке посилається на двох чиновників Пентагону, відомство схиляється до відправлення Києву ще чотирьох реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).
У разі схвалення Білим домом постачання Україні РСЗВ з боку США подвоїться, оскільки Вашингтон вже надсилає чотири РСЗВ HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Вони мають надійти до кінця червня.
Міноборони США досі все зважує всі варіанти, і рішення про відправлення ще чотирьох HIMARS не є остаточним. За словами чиновника Пентагону, рішення буде "засноване на нагальних потребах України".
Наступний транш допомоги досі розробляється на рівні Пентагону й остаточна цифра може змінитися в останню хвилину.
Високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS, оснащені керованими ракетами M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), здатні вражати цілі на відстані 64 км. Єдина умова - Київ не повинен застосовувати зброю великої дальності проти цілей на території росії.
Нагадаємо, що США забезпечать Україну розвідданими для застосування далекобійної зброї.
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