Власне, аби подібна розмова із паном міністром - про наші фінансові перспективи, як країни-кандидата на вступ до ЄС - взагалі була можлива, українці пройшли довгий та важкий шлях. Ми змінювалися протягом усіх 30 років. А з листопада 2013 року - ми платимо високу ціну за право бути повноправною частиною демократичної Європи. Про наш шлях - в Європу. Далі.

Підпиши! Підпиши! Підпиши!

Листопад 2013. Україну від асоціації з Євросоюзом відділяє один підпис, тодішнього президента Віктора Януковича. П'ять років переговорів, десятки зустрічей з представниками ЄС. Здавалося, рішення погоджено. Та раптом уряд України змінює вектор у бік москви.

Микола Азаров, колишній прем'єр-міністр України (2010-2014рр.):

Ми не можемо жертвувати економічним суверенітетом. І не можемо допустити, щоб підписана конкретно сьогодні, у вкрай несприятливих умовах, асоціація виявилася провальною, як для України, так і для Європейського Союзу.

Таке рішення влади українці розцінили як національну зраду. Головні площі міст одразу заполонили люди, які прагнули європейського, а не радянського майбутнього. За євроінтеграцію готові були стояти та боротися до кінця.

Молодь нації за євроінтеграцію!

За європейські цінності українці заплатили дорого, десятки людей віддали своє життя. Після Революції Гідності у 2014 році угоду про асоціацію з ЄС усе ж підписали. Спочатку політичну частину, а згодом і економічну.

У 2016-му запрацювала всеосяжна зона вільної торгівлі України з ЄС. Наступного року - ми отримали безвіз.

Хоча процес зближення з ЄС активно тривав, угоду про асоціацію ратифікували лише через півтора року після підписання. Процес гальмували Нідерланди. Парламенту країни лише з другого разу вдалося погодити угоду, проте з поправкою - асоціація не гарантує Україні членства в Євросоюзі.

Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів:

Я за угоду про асоціацію, бо важливо мати більше стабільності на кордонах Європейського союзу. Угода про асоціацію - це не угода про вступ до ЄС, так як кажуть деякі її противники. Вона не про колективну безпеку чи гроші. Вона лише допоможе розвивати закон, демократію, долати корупцію та зміцнить торговельні зв'язки.

Отже - найбільше наші європейські партнери - чекали на реформи. І вони розпочалися.

З'явилися нові антикорупційні органи, запустився Вищий антикорупційний суд. Ухвалили - новий виборчий кодекс. Відкрили ринок землі. Почалася децентралізація, масштабна приватизація... Загалом - це роки роботи й сотні ухвалених законів. І з 14-го року Україна жодного разу не зійшла з європейського курсу:

Володимир Зеленський, президент України:

Європейська країна починається з кожного. Ми обрали шлях до Європи, але Європа - не десь там. Європа ось тут. І коли вона буде ось тут - тоді вона з'явиться і ось тут. У всій Україні.

Так, ЄС і Україна минулого року зміцнили зв'язки ще й в авіасфері - підписали угоду про "спільне небо"....

І подання заявки на вступ до ЄС - було лише питанням часу, до ранку 24 лютого…

А вже за чотири дні, Володимир Зеленський поставить підпис під заявкою України на членство в Європейському союзі. Попри припущення скептиків, війна не стала на заваді. Навпаки - процедуру - значно пришвидшили.

Володимир Зеленський, президент України:

У час такої жорстокої війни ми - українці - довели, що державні та суспільні інституції України залишаються в нас стійкими, наші люди абсолютно інтегровані в європейський простір.

Аби вступити до ЄС, спочатку потрібно отримати статус-кандидата на членство в союзі. Для цього Єврокомісія має оцінити, чи справді країна готова приєднатися до Європейської родини. Зазвичай, такий аналіз займає від 15 до 18 місяців. Та для України - впоралися менше, ніж за три.

Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії:

Ми всі знаємо, що українці готові померти за європейську перспективу. Ми хочемо, щоб вони жили з нами європейською мрією.

На початку квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привезла до України спеціальний опитувальник.

Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії:

Це питання, які формують думку Європейського Союзу як рекомендацію для ради. Ми готові цілодобово, сім днів на тиждень підтримати вас у заповненні цієї анкети. Ми багато знаємо один про одного, тому що ми так інтенсивно працювали разом протягом останніх років, тому сформувати цю думку, як завжди, буде не питання років, а я думаю, що це питання тижнів, якщо ми будемо тісно співпрацювати.

І співпраця вдалася. Першу частину опитувальника Київ заповнив за тиждень, другу - передав до ЄС на початку травня. Єврокомісія також з неймовірною швидкістю проаналізувала відповіді України. І ось наприкінці червня ми вже почули заповітне…

Комісія рекомендує Раді, по-перше, надати Україні європейську перспективу, а по-друге, надати Україні статус кандидата.

Звісно, потрібно ще пройти шлях від кандидата до члена Євросоюзу. Україна має виконати низку умов. Серед яких, посилена боротьба з корупцією, реформа щодо захисту нацменшин і закон про ЗМІ. Проте статус кандидата - це вже потужний сигнал світу, та зокрема кремлю, що Україна - це частина європейської родини.