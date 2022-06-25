Окупанти обстріляли Сумську область некерованими ракетами [ Редагувати ]
Фото: міноборони рф
У суботу, 25 червня, два російські гелікоптери обстріляли прикордоння Сумської області. Про це повідомляється у Telegram-каналі ДПСУ.
Ворожі гелікоптери вилетіти з боку росії та здійснили шість пусків некерованими ракетами по території Краснопільської громади.
За попередніми даними, жертв внаслідок російського обстрілу немає.
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