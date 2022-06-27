В ніч на 27 червня окупанти знову обстріляли Київський та Шевченківський райони Харкова. Внаслідок ракетних ударів пошкоджені об'єкти інфраструктури. Про це у Facebook повідомляє ДСНС у Харківській області.

За даними відомства, одна з ракет потрапила до двоповерхової адміністративної будівлі у Київському районі. Внаслідок удару виникла пожежа на площі 60 квадратних метрів.

Також близько півночі ще одна ворожа ракета прилетіла до двору навчального закладу у Шевченківському районі. Внаслідок вибуху будинок школи отримав часткові пошкодження. Крім того, загорілася поряд розташована господарська будівля.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

У ДСНС зазначили, що за добу через обстріли в області сталося 7 пожеж.