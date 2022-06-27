26 червня у мережі з'явилося відео, на якому російська співачка Валерія впала на сцені під час зйомок телепрограми.

Поплічниця путінського режиму, яка підтримувала вторгнення росії в України у 2014 році та виступала на відкритті Керченського мосту у 2018-му, оступилася і впала зі сходів.

Пізніше у соцмережах Валерія назвала це "проявом солідарності" з патріархом РПЦ Кирилом, який послизнувся і впав у храмі під час літургії.

Ефектне падіння Валерії не пройшло повз увагу української телеведучої Маші Єфросініної, яка з початку повномасштабної війни активно критикує зірок-путіністів. Марія жорстко висміяла конфуз 54-річної росіянки.

"Просто тому, що нех*й, Валєра, вдавати, ніби не в курсі, що твоя країна вбиває українців, і в Маріуполі люди п'ють воду з калюжі", - написала вона в Instagram-історіях.

Ще у 2015 році співачку Валерію (Алу Перфільєву) та її чоловіка Йосипа Пригожина Мінкульт України вніс до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці країни.