Маша Єфросиніна жорстко висміяла путіністку Валерію [ Редагувати ]
26 червня у мережі з'явилося відео, на якому російська співачка Валерія впала на сцені під час зйомок телепрограми.
Поплічниця путінського режиму, яка підтримувала вторгнення росії в України у 2014 році та виступала на відкритті Керченського мосту у 2018-му, оступилася і впала зі сходів.
Пізніше у соцмережах Валерія назвала це "проявом солідарності" з патріархом РПЦ Кирилом, який послизнувся і впав у храмі під час літургії.
Ефектне падіння Валерії не пройшло повз увагу української телеведучої Маші Єфросініної, яка з початку повномасштабної війни активно критикує зірок-путіністів. Марія жорстко висміяла конфуз 54-річної росіянки.
"Просто тому, що нех*й, Валєра, вдавати, ніби не в курсі, що твоя країна вбиває українців, і в Маріуполі люди п'ють воду з калюжі", - написала вона в Instagram-історіях.
Ще у 2015 році співачку Валерію (Алу Перфільєву) та її чоловіка Йосипа Пригожина Мінкульт України вніс до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці країни.
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