В Дніпропетровській області пролунав вибух [ Редагувати ]
Мешканці Синельниківського району Дніпропетровської області почули вибух. Він прогримів під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що у Дніпрі місцеві також чули вибухи.
Причина та деталі наразі невідомі. Мешканцям краще залишатися в укриттях.
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