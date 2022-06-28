Литва заборонила імпорт газу з росії [ Редагувати ]
Литва заборонила імпорт природного газу з росії, за винятком його транзиту до Калінінградської області. Відповідні поправки схвалив литовський Сейм. На підтримку цього рішення проголосували 123 парламентарі, двоє утрималися, повідомляє російський "Інтерфакс".
Тепер газотранспортна система Литви та термінал зрідженого природного газу (ЗПГ) литовської Klaipedos nafta (контролює нафтотермінали в порту Клайпеди) будуть доступні лише постачальникам з країн, які не становлять загрози національній безпеці Литви.
На початку квітня Литва повністю припинила імпорт російського газу. Газ країна отримує через клайпедський ЗПГ-термінал. У травні Литва також відмовилася від російської електроенергії.
З 18 червня Євросоюз заборонив транзит через територію Литви підсанкційних вантажів до Калінінградської області та з неї. Російська влада назвала це "блокадою" і пригрозила заходами у відповідь.
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