Росія відкрито погрожує Литві. Яблуком розбрату стала Калінінградська область - найзахідніша територія РФ, затиснута між Польщею та Литвою.

Офіційний Вільнюс зупинив залізничний транзит до російського регіону через свою територію. Пропагандистська машина вже охрестила це блокадою. А в Кремлі погрожують Литві розправою. Мовляв, їм розв'язали руки для захисту національних інтересів.

Та чи справді варто боятися РФ, і чи було рішення Литви таким непередбачуваним – зʼясовувала Марина Біленька.

15% грузооборота Литва теряла каждый год из-за своей антироссийской политики, а сейчас, я думаю, потеряет все.

Бризкання слиною в ефірах російських пропагандистських телеканалів не змусило на себе чекати. Росія ліпить з Литви нового ворога, щоб пересічний громадянин мав кого звинувачувати у своїх бідах.

А теперь Литву мы не признаем! Правильно, хватит, поигрались с окном в Европу - пора коридором в Калининград заняться.

А все це через те, що з 18-го червня Литва заборонила Росії перевозити через свою територію ДО та З Калінінградської області товари, які потрапили під європейські санкції. Зокрема це метали й будівельні матеріали. За попередніми оцінками РФ, ця продукція складала близько половини всієї номенклатури транзитних вантажів. Губернатор віддаленого російського регіону назвав рішення Вільнюса незаконним.

Антон Аліханов - губернатор Калінінградської області РФ:

Это грубейшее нарушение всех их обязательств, при чем принятое практически без предупреждения, потому что по международным нормам европейские жд, власти литовские должны были уведомить как минимум за 5 дней нас о прекращении этого транзита.

Утім насправді про заборону транзиту підсанкційних товарів РФ знала заздалегідь. Ще 15-го березня ЄС погодив 4-й пакет обмежень, який нині поступово набуває чинності.

Наступна заборона щодо цементу, алкоголю та іншої продукції діятиме з 10-го липня, з 10-го серпня - щодо вугілля та інших твердих копалин, а з 5-го грудня - територіями європейських країн заборонять перевозити російську нафту.

Литва - єдина європейська країна, через яку проходить транзит з основної території РФ до Калінінградської області. Отож саме вона мала обмежити російське транспортування. Але таке рішення не було ухвалено в односторонньому порядку як про це нині волають російські пропагандисти.

Габріелюс Ландсбергіс - міністр закордонних справ Литви:

По-перше, це не дії Литви, це європейські санкції, які починали діяти з 17-го червня, наразі вони застосовуються залізницями, які інформують своїх клієнтів про те, що товари, які потрапили під санкції з 17 червня, - це сталь, інша продукція, виготовлена із залізняку - більше не буде імпортуватися через Литву. Це здійснюється в консультаціях з Європейською Комісією та відповідно до її віх.

Очільник литовського МЗС відзначив, що Росія не вперше розповсюджує дезінформацію. Отож, аби уникнути маніпуляцій щодо калінінградського транзиту,

МЗС Республіки викликав до себе тимчасового повіреного у справах Росії - Сергія Рябоконя. Йому пояснили, що Литва - усього лише виконувала вимоги четвертого пакету санкцій Євросоюзу.

Зустріч відбулася після того, як російське МЗС викликало до себе тимчасову повірену у справах Литви Віргінію Умбрасене та заявило їй рішучий протест.

Марія Захарова - речниця МЗС Росії:

Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией РФ через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

Пропагандистський ресурс «Комсомольська правда» розганяє наратив про сценарії так званого «покарання» Литви.

Це, зокрема, відкликання визнання її незалежності, вихід з домовленостей з ЄС щодо Республіки, створення «Сувалкського коридору», відключення Литви від від енергетичної системи. Може РФ вимагати й повернення їй Клайпеди.

Жозеп Боррель - глава дипломатії ЄС:

Ось що відбувається. Це типова теза з методички російської пропаганди: вони створюють проблему і звинувачують інших. Винні не наші санкції, а дії Росії.

Литовська сторона повідомила РФ, що все, що було завантажено до 17-го червня, вони пропустять через свою територію. Росія також зможе й надалі користуватися транзитом для перевезення НЕпідсанкційної продукції. Матимуть дозвіл на проїзд і пасажири залізниці.

В последнее время активно развивалась морская линия Усть-Луга - Балтийск. Суда там были загружены только на треть, так что свободные мощности есть. Более того недавно был запущен новый паром и один сухогруз переведен с другого маршрута. Для замещения жд-транзита понадобится еще 7 судов.

Влада Калінінграду наголошує, що ціни на товари не зміняться, бо федеральна влада може надати субсидії на морське транспортування. Утім жителі регіонального центру в це не вірять, бо з початку війни в регіоні подорожчало все. Цінники стають вищими досі - навіть попри зменшення курсу долара.