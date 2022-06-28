Право на медичну допомогу, освіту, роботу... Усі ці базові для цивілізованого суспільства речі - прописані в нашій Конституції.

Протягом усього марафону ми показуємо, як завдяки таким людям, як героїня нашого попереднього матеріалу - парамедик Катерина Галушка, - закон може працювати навіть у час війни. Гарантом виконання конституційних норм є й держава. Зокрема, статті про соціальний захист.

На яку допомогу у воєнний час можуть розраховувати українці - далі.

Я почула такий як вибух. Я була на 8 місяці вагітності і відповідно питання чи виїжджати, чи ні з Києва - не стояло.

Швидко зібрали речі і поїхали на захід України. Там пробули майже 3 місяці. В Чернівцях Анастасія і народжувала. Там і подавали документи на отримання "дитячих". Це допомога при народженні дитини - понад 41 тисяча гривень, яку виплачують протягом 3 років.

Те, що отримає хоч якісь виплати від держави - дівчина каже, вже і не сподівалась. Бо розуміла - в країні війна.

Анастасія Кострогриз, киянка:

Я вже була оформлена як внутрішьно переміщена особа і виплат ще тоді не було. І я вже думала - ну все, навіть дитячі не получимо, але десь через півтора місяці я отримала, якщо не помиляюсь, це пакунок малюка був, 11300 - це виплата на дитинку. Наступні місяці ще дитинка маленька, я ще не отримувала.

Як переселенка - дівчина за березень та квітень отримала і виплати від держави. Йдеться про грошову допомогу тим, хто має статус внутрішньо-переміщеної особи. 2 тисячі гривень на дорослого, 3 тисячі - на кожну дитину або людину з інвалідністю. Ці кошти нараховуються автоматично - на банківську картку, вказану під час оформлення статусу ВПО.

Та ще не всі переселенці отримали такі виплати - навіть за перші місяці повномасштабної війни. Нардепи навіть додаткове фінансування для цього виділяли. Перший транш - у понад 6 мільярдів гривень.

Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики України:

Буквально в пʼятницю було перераховано ці кошти, і на вихідних, в понеділок люди почали отримувати ці кошти. Тиждень максимум, щоб ця ситуація вирішилась. Знову ж таки, це в більшому випадку це одинокі випадки. Максимальна кількість людей, ми можемо говорити вже понад 2,2 млн осіб, такі виплати нараховані і проведені виплати.

Часто затримки повʼязані із неправильно вказаними даними, кажуть в Мінсоц. Як-от приміром, подають реквізити не свого банківського рахунку. Пані Оксані, пересленці із Харкова, довелося свої виплати вибивати. Хоча статус жінка отримала ще в квітні.

Оксана, переселенка з Харкова:

Вони подивились у себе в соцзахисті, чи є я в їхній базі. В базі я не висвітлювалась, але ж статус отримала. Мені сказали знову писати заяву. І тоді, можливо, вони щось зроблять. Минув тиждень, нічого не змінилось, я поїхала і знову туди і ніби з'явилась у базі.

Зрештою, виплати жінка таки отримала. Та війна змусила мільйони українців не лише шукати дах над головою в інших містах, а й роботу. Нині офіційно безробітних - понад 300 тисяч. І за Конституцією, держава також фінансово має підтримувати таких людей. Ба більше, зараз отримати статус можна і через Дію. Утім уряду довелося змінити правила. Відтепер виплати не отримуватимуть ті безробітні, хто за кордоном більше 30 днів. А ще тих, хто не може упродовж місяця працевлаштуватись, залучатимуть до громадських робіт.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні або сількогосподарські роботи. Ця праця буде оплачуватись, держава сплачуватиме кожному залученому до суспільно-корисних робіт зарплату у розмірі мінімальної.

Олексій - таку ініціативу підтримує. Чоловік разом із родиною виїхав зі Словʼянська на початку квітня. Там він працював футбольним тренером.

Олексій Маркевич, переселенець зі Слов'янська:

Там уже предлагают написать заявление, если рассчитаюсь, тогда стану в центр занятости наверно. То, что я могу допустим, в состоянии, в принципе можно. Надо чем-то заниматься, чем-то помагать. И плюс, если еще это будет оплачиваться, то мотивация будет.

Про тих, хто залишився на тимчасово окупованих територіях - держава теж зобов'язана піклуватися. Пенсіонерам нараховують пенсії. Щоправда, скористатися грошима можуть не усі. Хто отримував на банківську картку - виплати продожують надходити. Якщо ж раніше гроші приносив поштар, тоді..

Марина Лазебна, міністерка соціальної політики України:

Людині відкривається в Ощадбанку по замовчуванню рахунок, і її пенсія зберігається, десь 300 тисяч – там, де ми не бачимо людей, там жде ми не можемо їм доставити. Але я ще раз кажу, нам головне - людині донести: твоя пенсія тебе буде чекати.

Виплачують українцям і пенсію по втраті годувальника. Сума залежить від стажу людини, яка загинула. Для цього родичам треба звернутися до Пенсійного фонду. Якщо людина зникла безвісти - процедура трохи інша.

Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики України:

В період воєнного стану ця процедура трошки спрощена. Не потрібно там судових рішень і так далі. І якщо є така ситуація, то потрібно перш за все звертатись до правоохоронних органів, оформлювати це юридично і потім вже члени сімʼї мають можливість вже оформити відповідні виплати в органах пенсійного фонду.

Зазвичай, через місяць після внесення поліцією до реєстру даних про зникнення людини, сім'ї отримують право на пенсію. Нині, за даними Нацполіції, зниклими безвісти вважаються майже 10 тисяч людей.