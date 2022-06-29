Ракетний удар по Миколаєву: кількість жертв та поранених зросла [ Редагувати ]
Кількість загиблих через ракетний удар по багатоповерхівці в Миколаєві зросла до трьох. Поранених вже п'ять. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.
На 8:20 - 5 поранених та 3 загиблих.
Додамо, за інформацією місцевих ЗМІ, у багатоповерхівці повністю зруйновано один під'їзд. Рятувальники за допомогою автодрабини допомагають евакуюватися мешканцям сусіднього під'їзду.
Нагадаємо, вранці у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Працюють рятувальники, медики та комунальники.
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