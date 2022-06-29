Кількість загиблих через ракетний удар по багатоповерхівці в Миколаєві зросла до трьох. Поранених вже п'ять. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.

На 8:20 - 5 поранених та 3 загиблих.

Додамо, за інформацією місцевих ЗМІ, у багатоповерхівці повністю зруйновано один під'їзд. Рятувальники за допомогою автодрабини допомагають евакуюватися мешканцям сусіднього під'їзду.

Нагадаємо, вранці у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Працюють рятувальники, медики та комунальники.