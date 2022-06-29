Поведінка володимира путіна пояснюється наявністю у нього "синдрому маленького чоловіка". Міністр оборони Британії Бен Уоллес впевнений, що у російського президента цього комплексу в надлишку.

Про це повідомляє The Guardian.

"Я безумовно думаю, що погляд путіна на себе і світ - це синдром маленького чоловіка, погляд мачо. Ви рідко чуєте словосполучення "синдром маленької жінки". Ви завжди чуєте "синдром маленького чоловіка", і у нього це в надлишку", - сказав він.