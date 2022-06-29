"Синдром маленького чоловіка": глава Міноборони Британії пояснив поведінку путіна [ Редагувати ]
Поведінка володимира путіна пояснюється наявністю у нього "синдрому маленького чоловіка". Міністр оборони Британії Бен Уоллес впевнений, що у російського президента цього комплексу в надлишку.
Про це повідомляє The Guardian.
"Я безумовно думаю, що погляд путіна на себе і світ - це синдром маленького чоловіка, погляд мачо. Ви рідко чуєте словосполучення "синдром маленької жінки". Ви завжди чуєте "синдром маленького чоловіка", і у нього це в надлишку", - сказав він.
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