"Ми вже здивували світ": Зеленський звернувся до українців [ Редагувати ]
У п'ятницю, 1 липня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що ми вже здивували світ.
Ми об’єдналися, щоб зробити неможливе. Ми точно переможемо, хоча ніхто не чекав. Заради власного мирного, вільного й демократичного майбутнього!
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