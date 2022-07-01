Липневі зміни. Відсьогодні в Україні зріс прожитковий мінімум, а разом з ним автоматично зростають й усі соціальні виплати. Окрім того, на українців цього місяця чекає іще низка нововведеннь: запрацює реєстр руйнувань, а за куріння електронних цигарок та систем нагрівання тютюну в громадських місцях штрафуватимуть. Яна Танчак про всі зміни докладніше далі.

Яна Танчак, кореспондентка:

Всі пенсії і соціальні виплати залежать від прожиткового мінімуму. Зараз цей показник становить 1934 гривні. З першого липня він збільшується і виглядатиме ось так: 2508 гривень - це загальний показник на одну особу в розрахунку на місяць, 2201 гривні має вистачати для дітей до 6 років. Для дітей від 6 до 18-ти - прожитковий мінімум вищий - 2744 гривні. Для працезданих осіб - 2600, для осіб, які втратили працезданість - 2027.

Збільшений прожитковий мінінімум, як наслідок - збільшені пенсії. Мінімальна зросте на 93 гривні і становитиме 2027. Максимальна - на 930, це вийде 20 тисяч 270 гривень.

Більшими стануть і аліменти. Мінімальний гарантований розмір для дітей до 6ти років - трохи більше тисячі ста гривень. Для дітей від 6 до 18 - не менше 1372.

Змінюються і декретні виплати. Працюючі жінки отримуватимуть допомогу 100% від свого середньомісячного доходу. Мінімальна виплата непрацюючим - 2730 гривень.

Зросте виплата допомоги матерям одиначкам - до 2201 гривень отримуватимуть на дітей до 6 років. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування з першого липня сягне два з половиною прожиткових мінімума, для дітей з інвалідністю - три прожиткових мінімума.

Збільшену виплату отримуватимуть і безробітні - максимальний її розмір з наступного місяця - не більше як 10 тисяч 400 гривень.

А ось розмір мінімальної зарплати не зміниться і, як і раніше, складатиме 6500.

Не лише зміни у соціальних виплатах очікують на українців. В липні має запрацювати реєстр руйнувань, через який люди подаватимуть заяви щодо пошкодженого майна під час війни. У середині липня з'явиться повний його функціонал - отримати можна буде ще й висновок з обстеження будинку органами місцевого самоврядування. Цей документ потрібен для захисту прав в міжнародних судах.

А ось для бажаючих придбати авто за кордоном - неприємна новина. З першого липня за розмитнення автівок знову доведеться платити. Верховна Рада повернула мито, щоб збільшити надходження до держбюджету. Ті, хто ввозять з-за кордону машини, знову платитимуть ПДВ та акциз. Водночас від сплати збору на обов'язкове державне страхування звільнили тих, хто купує легкові автомобілі, оснащені виключно одним чи кількома електричними двигунами. Повертається і оподаткування імпортних товарів. Також подорожчає автострахування на 10, а то і 20 відсотків. Все через те, що від 1-го липня збільшиться розмір страхових виплат.

Чекають на українців і нові штрафи. Від 11 липня курити електронні сигарети й айкоси заборонять в громадських місцях. Проігнорував заборону - штраф тисяча гривень, повторно порушив - 10 тисяч. За куріння в кафе, барах і ресторанах - 3000 гривень.