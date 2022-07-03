План Маршалла - для України. Дедалі більше європейських політиків говорять про необхідність післявоєнної відбудови України. Скільки грошей на це знадобиться, хто їх дасть, і на яких умовах? Та коли Україна представить свою концепцію відновлення? Далі в нашому матеріалі.

Війна в Україні ще триває, проте дедалі більше західних політиків говорять про повоєнну відбудову нашої країни. Її порівнюють з Планом Маршалла, який дозволив Європі досить швидко оговтатися після наслідків Другої світової. Чи не найбільше останнім часом про майбутню програму допомоги говорить канцлер Німеччини. Олаф Шольц разом з президентом Франції Емануелем Макроном та прем'єром Італії Маріо Драгі нещодавно відвідав Україну і на власні очі побачив, що накоїли атаки росіян. Про свої враження голова уряду розповів депутатам Бундестагу.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Масштаби руйнувань величезні. Не тільки мені вони дещо нагадують картинки зруйнованих німецьких міст після Другої світової війни. Так само, як тоді зруйнована війною Європа, Україна сьогодні потребує плану Маршалла для відбудови країни. Протягом останніх 100 днів ЄС мобілізував на підтримку України мільярди євро. Але для повної відбудови нам знадобляться ще багато мільярдів євро та доларів, і це на роки вперед.

План Маршалла для України обговорили на зустрічі лідерів Великої Сімки. І Шольц запевняє - учасники саміту дуже серйозно ставляться до цієї ініціативи.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

План Маршалла для України потрібно добре і детально підготувати. І ми домовилися це зробити.

Що таке план Маршалла європейці знають з власної історії. Після завершення Другої Світової державний секретар США Джордж Маршалл запропонував програму відновлення Європи. І за 4 роки американці надали 16-и європейським країнам 13 мільярдів доларів у вигляді пільгових позик та інвестицій. Найбільше отримали Велика Британія, Франція, Італія, Західна Німеччина та Нідерланди. СРСР та країни соціалістичного табору свідомо від допомоги відмовилися.

Про необхідність подібного плану відновлення нині говорить і Київ. Зокрема - на спеціальній донорській конференції у Варшаві, яку скликали на початку травня.

Володимир Зеленський, Президент України:

Відновлення України зараз має стати таким же історичним прикладом для нашого часу й майбутнього, яким свого часу стало відновлення європейських країн після Другої світової війни. І такі інвестиції вільного світу, якщо вони будуть швидкими, якщо вони будуть достатніми, означатимуть, що мільйони наших людей, які стали вимушеними переселенцями через цю війну, зможуть повернутися додому.

Скільки коштів знадобиться, щоби відбудувати Україну, ще ніхто не прогнозує. Розрахунки економістів починаються з двохсот п'ятдесяти мільярдів доларів. І всі визнають - реалізувати таку масштабну програму можна буде лише спільними зусиллями усіх міжнародних організацій, блоків та глобальних фінансових інституцій. Та поки економісти рахують, партнери України вже допомагають. Зокрема, кошти надасть Норвегія - під час відвідин Києва анонсував очільник уряду країни.

Йонас Ганс Стере, премʼєр-міністр Норвегії:

Ми обіцяємо виділити один мільярд євро на підтримку вашої країни та вашого народу упродовж 2022 року та 2023 років. Цими коштами ми підтримаємо ваші зусилля щодо надання гуманітарної допомоги тим, хто цього потребує, відновлення вашої країни та ваше права на захист.

Зацікавлення у відбудові України виявляють і світові бізнесмени. Днями Київ відвідав британський мільярдер Річард Бренсон. Засновник Верджин Галактик побачив потенційні можливості зруйнованого аеропорту в Гостомелі.

Він - більш ніж підприємець. Він людина, візіонер, який працює для прогресу і кращих технологій для усього людства. Його приїзд в Україну і саме зараз - а він побував у Гостомелі і там обговорював моливості відбудови аеропорту, нашого літака - нашої Мрії. Це дуже і дуже потужний сигнал всім у світі, що Україна точно вистоїть у цій війні.

У понеділок у Швейцарському Лугано стартує велика конференція щодо повоєнного відновлення України. На ній Київ має представити свій план державної трансформації та узгодити пропозиції партнерів. Над концепцією, яку за аналогією теж охрестили «планом Маршалла» українські та закордонні експерти працювали понад два місяці.