Участь армії Білорусі у війні проти України: Кулеба оцінив ризик [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що ризик участі білоруської армії у війні проти України зростатиме пропорційно можливим успіхам російської армії на території нашої країни.
Про це він заявив і інтерв'ю виданню LB.
До тих пір поки білоруська армія буде чітко розуміти, що Збройні сили України в силі їм серйозно наваляти, вони будуть всіляко відкладати свій захід. На сьогодні вони це чітко усвідомлюють.
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