Оборона Лисичанська і Сєвєродонецька - це успішна військова операція. А її задачі повністю виконані.

Про це повідомляє радник глави ОП України Олексій Арестович.

За його словами, головними задачами цієї спецоперації були:

- скувати основні сили противника;

- завдати їм втрат;

- виграти час для постачання західного озброєння та вдосконалення другої лінії оборони;

- створити умови для наших наступальних дій на інших ділянках фронту.

"Всі завдання операції - виконані: Хімарси тут, втрати у росіян жахливі, друга лінія оборони в готовності, ЗСУ веде контрнаступні дії на трьох дільницях фронту: під Вугледаром, на Запорізькому напрямку, на Херсонському. Ще раз - росіяни на трьох (Харків, Ізюм, Бахмут) і ми на трьох. Місяць тому ми вели на одному-двох, а вони на п'яти", - сказав Арестович.

Він переконаний, що одне з головних досягнень в обороні Сєвєродонецька і Лисичанська - це зламаний червоноармійський стереотип "ні кроку назад", який "вісім років впливав на нашу думку і коштував нам і Іловайська, і падіння ДАПу, 32-го блокпоста".

"Нам потрібно воювати, як козаки - хитрістю та маневром. Українській армії не треба доводити її стійкість в обороні (вона її вже сто разів довела), українській армії треба поховати російську", - заявив радник глави ОП України.

Арестович наголосив, що російська армія зазнала втрат, які зводять на нівець будь-які досягнення - взявши районний центр, втратили перспективу перемоги у війні.

"Лисичанськ ми повернемо. Ми знову зробили їх красиво", - резюмував він.