У розпал курортного сезону росіяни на відпочинку у Туреччині випадково дізнались, що частина їх коштів, витрачених на путівку, йде на допомогу Україні. Якщо точніше, то на купівлю безпілотників Bayraktar TB2 ("Байрактар").

Відпочивальникам із країни-агресора роздають листівки, у яких у жартівливій формі їм "дякують" за фінансування виробництва безпілотних літальних апаратів для Збройних сил України.

Дякуємо від народу України за те, що фінансуєте виробництво Байрактарів. Адже податки від вашого відпочинку підуть і на виробництво турецьких безпілотників, які передадуть ЗСУ

Нагадаємо, що недавно турецька компанія Baykar Makina, дізнавшись про збір коштів на безпілотники для України, передала три "Байрактари" безкоштовно.

Але Україна поступово відмовляється від ударних беспілотників через їхню неефективність.