Українці зібрали 600 млн грн на чотири "Байрактари" - Притула [ Редагувати ]
Волонтерський фонд Сергія Притули за три дні зібрав 600 млн грн пожертв від українців на купівлю турецьких ударних безпілотників Bayraktar. Про це у Twitter повідомив Притула.
Збір на "Байрактари" завершений. Маю для вас дві цифри: 600 млн грн, чотири "Байрактари"!!! Українці - титани!
Вранці, в середу 22 червня, Притула оголосив збір грошей на купівлю трьох "Байрактарів. Перший внесок у розмірі $2 млн зробив його фонд з попередніх пожертв, ще $13 млн він попросив зібрати українців впродовж тижня.
Раніше литовці зібрали понад 5 млн євро на Bayraktar для ЗСУ, а на початку червня турки вирішили подарувати дрон безкоштовно.
Bayraktar TB2 - ударний безпілотник турецького виробництва з радіусом дії 150 км, крейсерською швидкістю 130 км/год та корисним навантаженням до 50 кг. Він оснащений системою автоматичного зльоту та посадки і може підніматися на висоту 8,2 км. Ці апарати зіграли одну з вирішальних ролей в успіху азербайджанської армії у бойових діях у Карабаху у 2020 році.
У 2018 році ЗМІ повідомляли, що Україна уклала з Туреччиною контракт на купівлю шести безпілотників Bayraktar TB2 та трьох станцій управління до них. Їх поставили у листопаді 2019 року. Сума контракту - $69 млн.
На початку грудня 2021 року агентство Bloomberg із посиланням на джерела в урядових структурах Туреччини повідомляло, що Туреччина продала Україні кілька десятків апаратів, разом зі станціями управління та ракетами. Скільки "Байрактарів" було знищено за час війни - не повідомлялося.
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