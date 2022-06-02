Туреччина безкоштовно передасть "Байрактар" Україні [ Редагувати ]
Туреччина прийняла рішення безкоштовно передати Україні ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотник "Байрактар". На нього збирала кошти Литва.
Про це повідомляє міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас в Twitter.
"Це неймовірно, але Туреччина тільки що погодилася віддати" Байрактар", на який Литва збирала гроші, безкоштовно. Це приголомшливо!", - написав він.
За його словами, зібрані гроші підуть на покупку боєприпасів для "Байрактара", а решта грошей також підуть на підтримку України.
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