Українська армія поступово відмовляється від використання ударних дронів, оскільки вони стають все менш ефективними проти російської протиповітряної оборони. Про це повідомляє Business Insider з посиланнями на військовослужбовців ЗСУ та експертів.

У перші дні російського вторгнення ударні турецькі безпілотники Bayraktar TB2 масово нищили російські війська. Історії успіху "Байрактарів" домінували в новинах і широко поширювались у соціальних мережах. Водночас останнім часом вони практично зникли з публічного простору.

Експерти розповіли журналістам, що дрони стають все менш ефективними, оскільки Росія покращила свої системи захисту, навчилась збивати та глушити багато українських безпілотників.

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На даний час використовувати дорогі безпілотники у зоні бойових дій стає складніше, оскільки російські системи РЕБ та ППО їх швидко засікають та ліквідують.

Одноразові дрони-камікадзе, такі як Switchblade і Phoenix Ghost, коштують кілька тисяч доларів кожен, однак турецькі "Байрактари" TB2 можуть коштувати $1-2 млн.

Україна закупила майже 50 "Байрактаів" з початку російського вторгнення, але українська армія поступово скорочує їх використання.

У статті йдеться про те, що США планували передати ЗСУ ударні безпілотники MQ-1C Grey Eagle, однак відмовились від такої ідеї після консультації з українськими військовими.

Натомість командування ЗСУ просить США та інших західних союзників надати сучасні винищувачі. Водночас Україна починає масово закуповувати розвідувальні безпілотники.