Правозахисник Максим Буткевич потрапив у полон до росіян [ Редагувати ]
Засновник "Громадського радіо" правозахисник Максим Буткевич потрапив у полон до росіян у районі окупованих селищ Золоте і Гірське на Луганщині.
Про взяття у полон Буткевича ще 24 червня повідомляли російські пропагандисти, опублікувавши відео допиту.
Мати Буткевича Євгенія у коментарі "Бабелю" розповіла, що дізналася про полон сина з відео у ЗМІ, яке було опубліковане наприкінці червня. Відтоді Буткевич з нею не зв’язувався. Де він тепер і в якому він стані - не відомо.
Максим Буткевич під час допиту
За словами матері, визволенням Буткевича займається Обʼєднаний центр з пошуку та звільнення полонених (курирується СБУ і Головним управлінням розвідки).
Правозахисник Максим Буткевич став до лав захисників України на початку березня 2022 року. Про це він повідомив у Facebook.
На жаль, мушу поставити свою діяльність із допомоги біженцям, гуманітарну і правозахисну активність на паузу. Думаю, зі світлини можна зрозуміти, чому [...]. Бувають часи, коли треба бути готовим захищати те, що важливе - я твердо вірю в це. А решта - після перемоги.
Нагадаємо, що 29 червня внаслідок обміну Україна повернула 144 полонених, з них 95 захисників "Азовсталі".
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Цінності, яких українці добивалися десятиліттями. І які тепер зводять нанівець росіяни - лишаючи наших громадян без звʼязку та навіть натяку на правдиві новини. Але є ті, хто попри все бореться і за свободу думки і за право знати правду.