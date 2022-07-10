Засновник "Громадського радіо" правозахисник Максим Буткевич потрапив у полон до росіян у районі окупованих селищ Золоте і Гірське на Луганщині.

Про взяття у полон Буткевича ще 24 червня повідомляли російські пропагандисти, опублікувавши відео допиту.

Мати Буткевича Євгенія у коментарі "Бабелю" розповіла, що дізналася про полон сина з відео у ЗМІ, яке було опубліковане наприкінці червня. Відтоді Буткевич з нею не зв’язувався. Де він тепер і в якому він стані - не відомо.

Максим Буткевич під час допиту

За словами матері, визволенням Буткевича займається Обʼєднаний центр з пошуку та звільнення полонених (курирується СБУ і Головним управлінням розвідки).

Правозахисник Максим Буткевич став до лав захисників України на початку березня 2022 року. Про це він повідомив у Facebook.

На жаль, мушу поставити свою діяльність із допомоги біженцям, гуманітарну і правозахисну активність на паузу. Думаю, зі світлини можна зрозуміти, чому [...]. Бувають часи, коли треба бути готовим захищати те, що важливе - я твердо вірю в це. А решта - після перемоги.

Нагадаємо, що 29 червня внаслідок обміну Україна повернула 144 полонених, з них 95 захисників "Азовсталі".