У Новій Каховці потужно вибухнув склад боєприпасів окупантів (відео) [ Редагувати ]
Українська армія вдарила по складу боєприпасів російських військ в окупованій Новій Каховці на Херсонщині. Про це повідомляють у соцмережах місцеві жителі.
Потужні вибухи чутно і видно з різних боків міста.
Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що 11 липня ЗСУ знищили 5 складів окупантів:
- Луганськ. Мінус БК.
- Таврійськ, Херсонщина. Мінус командний пункт + БК.
- Токмак, Запоріжжя. Склад БК.
- Херсон. Мінус БК або командний пункт (уточнюється).
- Чорнобаївка (в районі). Мінус БК.
Нагадаємо, що кілька днів тому в Новій Каховці застрелили "заступника начальника поліції" окупаційної влади.
по темі
Військовослужбовці ЗСУ звільнили село Іванівка в Херсонській області від російських окупантів
Мешканці тимчасово окупованих південних областей України, особливо Херсонської та Запорізької, повинні максимально швидко евакуюватись
В окупованій Новій Каховці партизани застрелили поліцейського Сергія Томку, який перейшов на бік росіян. Томку застрелили у четвер, 7 липня, близько 15:30-16:00
В окупованому Скадовську на Херсонщині пролунали сильні вибухи, внаслідок яких загинув місцевий житель. Ще чотири особи отримали поранення. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на мера міста Олександра Яковлєва
Влада росії відключила відеосервіс YouTube і соціальну мережу Instagram на території Херсонської області