Українська армія вдарила по складу боєприпасів російських військ в окупованій Новій Каховці на Херсонщині. Про це повідомляють у соцмережах місцеві жителі.

Потужні вибухи чутно і видно з різних боків міста.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що 11 липня ЗСУ знищили 5 складів окупантів:

Луганськ. Мінус БК.

Таврійськ, Херсонщина. Мінус командний пункт + БК.

Токмак, Запоріжжя. Склад БК.

Херсон. Мінус БК або командний пункт (уточнюється).

Чорнобаївка (в районі). Мінус БК.

Нагадаємо, що кілька днів тому в Новій Каховці застрелили "заступника начальника поліції" окупаційної влади.