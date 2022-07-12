Тиснуть, але зазнають поразки. Росіяни пʼятий місяць не можуть вийти на адмінмежу Луганщини. Після відходу наших військ з Сєвєродонецька та Лисичанська, окупантів зупинили в маленькому селі на межі Луганської і Донецької областей - Білогорівці.

Це степове село стало легендарним, після того як рашисти чотири рази безуспішно намагалися перейти Сіверський Донець. А українські війська розбивали ворога. І от знову російські фашисти атакують... Євген Соломін - про ще один день війни за український Донбас.

"Бавовна" в небі - вибухи на землі. Алчевськ, Харцизьк, Сніжне, Шахтарськ. В окупованих містах все повторюється, як під копірку. Окупанти на складах з російськими боєприпасами багато курять, від недопалків виникають пожежі, які призводять до детонації боєкомплектів.

Минулої ночі вперше за 8 останніх років не спав і Луганськ. У нічному небі щось летіло та вибухало. ППО росіян гатила у безкрає нічне небо.

Сон пропав у росіян та їхніх прибічників. В Україні їм вже ніде не буде спокою. Ці танки рашистів зафільмували місцеві на трасі між Хрустальним та Петрово- Красносіллям. Після знищення складів із боєприпасами на окупованих територіях Донеччини та Луганщини, техніку окупанти переганяють групами. Танки та БМП їдуть з боку російського Новошахтинська через Луганську область у бік Донеччини. Натомість у самому Луганську орки ховаються від "хлопків" серед багатоповерхівок.

У нерівній схватці російського солдата із українським парканом в Сєвєродонецьку, перемагає …паркан - українська символіка й після куль окупантів виблискує національними кольорами.

Частина Луганської області досі тримається, тривають запеклі бої у районі Білогорівки. Українські військові знищують ворожу техніку та рашистів. На нещодавно окупованих територіях орки забирають охочих воювати проти України.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Для виявлення напрямків вогневого впливу, що здійснюють наші захисники, росіяни кидають "гарматне м'ясо" - це "ждуни" з нещодавно окупованих територій, любителі "русского мира". Їх кидають у бій першими і вони гарантовано не переживають навіть першого бою. Окупанти їх цілеспрямовано відправляють на смерть. Далі дивляться на вогневі точки наших військ і пробують наших вибивати. Безрезультатно.

Евакуації з Луганщини більше немає. Обласна, Сєвєродонецька та Лисичанська міські військові адміністрації переїхали на підконтрольні України території.

Фокус уваги Луганської обласної військової адміністрації зараз зосереджено на допомозі нашим переселенцям. Налагоджуємо зв'язок та збираємо потреби людей в інших областях, також відкриваються гуманітарні центри. На окупованих територіях можемо констатувати гуманітарну катастрофу. Окупанти не зможуть забезпечити нормальну життєдіяльність населеним пунктам.

За інформацією Луганської обласної військової адміністрації.

На Донеччині ворог випалює вогнем прифронтові міста та села. Бахмут окупанти обстріляли забороненими міжнародними конвенціями снарядами…

У цьому будинку повилітали шибки разом із рамами та вхідними дверима, пошкодило дах. В середині була 80-річна жінка з донькою. Ймовірно, стареньку контузило, але всі вижили.

Російські ракети в місті пошкодили спорткомплекс, трибунні приміщення та манеж.

Потрапляння в гаражний кооператив. Поліція на місці - фіксують. За попередньою інформацією, внаслідок цього обстрілу по приватному сектору та по будівлі є постраждалі.

Тим часом кількість жертв російського ракетного удару у Часовому Ярі досягла 26 загиблих, дев`ять людей врятовано з-під завалів. Тут другу добу триває ліквідація наслідків ударів російських військ ракетами "Ураган" та "Іскандер". Вбивці вдарили ракетами по житловій 5-поверхівці.

Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації:

Від самого ранку двічі обстріляли Торецьк. Не припиняються артобстріли Сіверська, Авдіївки, населених пунктів Часовоярської, Іллінівської та Святогірської громад. Пошкоджені будинки й інфраструктурні об'єкти. Райгородок обстріляно касетними снарядами з "Ураганів" - на місці працюють піротехніки. На даний час на території області вже є втрати серед цивільних.

Пересуватися вздовж лінії фронту - непросто. Чи не єдині кому це вдається - військові та поліцейські.

Олег Кирницький, інспектор ГУ Нацполіції України в Донецькій обл. :

Поліцейські на броньованому транспорті вздовж лінії розмежування пересуваються на броньованому транспорті. На лінію ведення бойових дій буде доставлена гуманітарна допомога до тих населених пунктів, де недоїжджає ніхто, навіть волонтери.

Напередодні гуманітарні вантажі доїхали в Миколаївку. Військові радять усім евакуюватися. Так вдасться уникнути додаткових жертв серед мирного населення.

Вадим Лях, керівник Слов'янської міської військової адміністрації:

Вивозимо людей в Рівненську область. Також якщо у вас є знайомі або маломобільні родичі - дзвоніть на гарячу лінію, формуємо групу для евакуації таких мешканців.

Російська армія не полишає спроб остаточно закріпитися на Луганщині та оточити наші війська на Донеччині й пробити сухопутний коридор до Криму й Придністров'я. Але це їм не вдалося зробити ані за 3 дні, ані за 5 місяців.