Канцлер ФРН Олаф Шольц ініціював екстрену нараду. Влада федеральних земель стурбована можливими проблемами з енергопостачанням.

За інформацією видання, в четвер, 14 липня, глава канцлерського відомства Вольфганг Шмідт на вимогу Шольца проведе конференцію з енергетичного питання, в якій візьмуть участь глави регіональних канцелярій і глава Федерального мережевого агентства.

Bild зазначає, що федеральні землі, якими керують представники партій "Християнсько-Демократичний союз" і "Християнсько-соціальний союз", хочуть поліпшити координацію між урядом і регіонами. Місцева влада наполягає на тому, щоб їм надали право голосу у разі виникнення проблем з енергопостачанням.