Британська розвідка назвала найближчі цілі окупантів російської армії на Донбасі [ Редагувати ]
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На Донбасі російські сили, швидше за все, зосередяться на взятті кількох невеликих міст протягом наступного тижня, включаючи Сіверськ і Долину на підступах до Слов'янська і Краматорська.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
"Міські райони Слов'янська і Краматорська, ймовірно, залишаються основними цілями на цьому етапі операції", - йдеться у зведенні.
Як зазначили в Міноборони Британії, росія продовжує прагнути підірвати легітимність української держави і зміцнити власне управління та адміністративний контроль над окупованими частинами України. Нещодавно була ініціатива про " побратимство" російських і українських міст та областей і указ, що полегшує українцям отримання російського громадянства.
Однак антиросійські настрої на окупованій Україні призводять до переслідування російських і проросійських чиновників. Призначена росією адміністрація Великого Бурлука визнала, що один з її мерів був убитий 11 липня 2022 року в результаті вибуху автомобіля, нагадали в британській розвідці.
"Переслідування офіційних осіб, ймовірно, будуть посилюватися, що посилить і без того серйозні проблеми, що стоять перед російськими окупантами, і потенційно посилить тиск на вже скорочені військові формування та формування сил безпеки", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.
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