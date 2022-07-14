ЗСУ ліквідували командира волгоградської 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії [ Редагувати ]
Під час вторгнення в Україну ЗСУ ліквідували командира волгоградської 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії полковника Олексія Горобця. Про це повідомляє видання "Блокнот Волгограда" з посиланням на його дружину.
Смерть командира загарбників підтвердили у регіональному відділенні громадської організації ветеранів "Бойове братство".
Для підтвердження особи загиблого знадобився тест ДНК. Про смерть Олексія Горобця його дружині заявили у командуванні. Полковнику було 49 років.
20-та гвардійська мотострілецька Прикарпатсько-Берлінська Червонопрапорна ордена Суворова дивізія входить до складу 8-ї гвардійської загальновійськової армії з дислокацією у Волгограді та Камишині.
Нагадаємо, що українські військові повідомили, що ліквідували ще трьох представників командування російської армії.
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