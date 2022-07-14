У Києві створять військовий цвинтар біля Бабиного Яру - Кличко [ Редагувати ]
У Києві поблизу урочища Бабин Яр відкриють військовий цвинтар, де будуть поховані захисники України. Відповідне рішення схвалила Київська міська рада, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.
Сьогодні ми схвалили рішення про створення військового кладовища і місць почесних поховань захисників України. І надали дозвіл на розробку проекту землеустрою для військового кладовища вздовж вулиці Олени Теліги у Шевченківському районі столиці. Йдеться про символічне в нашій історії місце - поряд з урочищем Бабин Яр.
Мер Києва зауважив, що Україна переживає сьогодні велику трагедію - наші воїни гинуть за свободу і незалежність нашої держави. І наш обов’язок - вшанувати їх подвиг і пам’ять про героїв.
Ми повинні дбати про наших захисників. Тому одне із сьогоднішніх рішень Київради - про те, що місто надаватиме фінансову допомогу учасникам добровольчих формувань територіальної громади столиці, які виконують бойові завдання.
Нагадаємо, що в Україні засекретили дані про кількість загиблих військовослужбовців.
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