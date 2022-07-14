Президент Італії не прийняв відставку Драгі [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Президент Італії Серджіо Матарелла не прийняв відставку прем'єр-міністра Маріо Драгі. Про це повідомляє в Twitter італійський президент.
Повідомляється, що сьогодні Матарелла зустрівся з Драгі в квірінальському палаці.
"Президент не прийняв відставку і запропонував прем'єру з'явитися в парламент і виступити, щоб дати оцінку ситуації, що виникла за підсумками засідання сенату, що відбулося сьогодні", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, у парламенті Італії має пройти окреме голосування, яке покаже, чи має в своєму розпорядженні нинішній уряд підтримку більшості.
Зазначимо, сьогодні Драгі зберіг свій пост за підсумками голосування за вотум недовіри. Але через те, що "Рух п'яти зірок", який є ключовим союзником коаліції, відмовився голосувати, майбутнє уряду було поставлено під питання.
У зв'язку з цим Драгі заявив, що пакт довіри, який підтримував уряд національної єдності, перестав діяти, і оголосив про відставку.
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