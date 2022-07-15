"Україна звільняє цивільних, поки росія їх вбиває" -Подоляк [ Редагувати ]
Пропаганда окупантів звинувачує Україну в обстрілах ЗСУ Донецька та Каховки. Про це у Twitter повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Він зауважив, що наші бійці звільняють цивільних від російських терористів, поки окупанти вбивають людей заради розваги.
Z-пропаганда розповідає про обстріли ЗСУ Донецька та Каховки. Реальність інша: Україна атакує виключно військові склади та командні пункти на тимчасово окупованих територіях. Ми ведемо визвольну війну проти російських терористів, звільняючи заручників. Росія - вбиває цивільних заради розваги.
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